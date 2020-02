Le previsioni del meteo per domani, domenica 23 febbraio

Per domenica 23 febbraio le previsioni meteo dicono che farà bello su tutta l’Italia, con qualche eccezione al mattino. Al Nord infatti la giornata inizierà con tanta nebbia che attraverserà gran parte delle regioni, da est a ovest, portando anche qualche isolata pioggia sulla Liguria. Al Centro ci sarà cielo leggermente nuvoloso dappertutto, fin dalle prime ore della giornata, ma non dovrebbe piovere. Al Sud invece il cielo sarà ampiamente soleggiato, con qualche sporadica nuvola sulle regioni peninsulari.

