C’è il primo caso di coronavirus in Lombardia

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha annunciato il primo caso di nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in Lombardia. Gallera ha detto che un uomo di 38 anni residente a Codogno, comune di 15mila abitanti in provincia di Lodi, è risultato positivo al virus e ora è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale della sua città. Al momento l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale è interrotto «a livello cautelativo», e «le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici», ha aggiunto Gallera. Altri dettagli verranno dati in una conferenza stampa prevista venerdì mattina.

L’uomo, scrivono diversi giornali, non sarebbe stato di recente in Cina, ma avrebbe avuto contatti con altri italiani tornati dal paese. Secondo il Corriere, il contatto sarebbe avvenuto durante una cena risalente alla fine di gennaio.