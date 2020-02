Brescia-Napoli in TV e in streaming

Brescia-Napoli è il primo anticipo della 25ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia e sarà trasmessa da Sky. A cinque giorni dall’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, il Napoli di Gennaro Gattuso ha la possibilità di ottenere la seconda vittoria di fila in campionato contro il Brescia penultimo in classifica. In caso di sconfitta, però, la squadra lombarda rischia seriamente di allontanarsi troppo dalla salvezza. Cercherà quindi in tutti i modi di fare risultato.

Dove vedere Brescia-Napoli

Brescia-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (202) con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Brescia-Napoli

Brescia (4-3-2-1) Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne