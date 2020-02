Le partite della 25ª giornata di Serie A

La venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/20 si gioca tra venerdì 21 e domenica 23 febbraio. Inizia stasera con il Brescia che ospita il Napoli e continua domani con gli altri tre anticipi: Bologna-Udinese, Spal-Juventus e Fiorentina-Milan. Napoli e Juventus giocheranno subito negli anticipi in vista dei loro impegni in Champions League della prossima settimana contro Barcellona e Lione. Le rimanenti sei partite della venticinquesima giornata di campionato sono in programma domenica, da Genoa-Lazio all’ora di pranzo fino al posticipo delle 20.45 tra Inter e Sampdoria.

Venerdì

20.45

Brescia-Napoli [Sky]

Sabato

15.00

Bologna-Udinese [Sky]

18.00

Spal-Juventus [Sky]

20.45

Fiorentina-Milan [Dazn]

Domenica

12.30

Genoa-Lazio [Dazn]

15.00

Atalanta-Sassuolo [Sky]

Torino-Parma [Sky]

Verona-Cagliari [Dazn]

18.00

Roma-Lecce [Sky]

20.45

Inter-Sampdoria [Sky]

La classifica della Serie A dopo ventiquattro giornate:

Juventus 57 Lazio 56 Inter 54 Atalanta 45 Roma 39 Verona 35 Parma 35 Milan 35 Bologna 33 Napoli 33 Cagliari 32 Sassuolo 29 Fiorentina 28 Torino 27 Udinese 26 Lecce 25 Sampdoria 23 Genoa 22 Brescia 16 Spal 15

