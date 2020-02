Ludogorets-Inter in diretta TV e in streaming

Ludogorets-Inter è una delle partite di andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 18.55 alla Ludogorets Arena di Razgrad e sarà trasmessa da Sky. L’Inter si presenta in Bulgaria dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio che le è costata il primo posto in classifica a pari merito con la Juventus. Cercherà quindi di riprendersi subito ottenendo una vittoria in trasferta che potrebbe favorire in anticipo la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di casa, il Ludogorets, è prima nel campionato bulgaro, torneo che vince da otto anni di fila.

Dove vedere Ludogorets-Inter

Ludogorets-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Federico Zancan e Lorenzo Minotti. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri per tutta la stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Ludogorets-Inter

Ludogorets (4-2-3-1) Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Wanderson, Marcelinho, Jorginho; Keseru

Inter (3-5-2) Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Sanchez