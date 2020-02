La crisi di Air Italy, spiegata

Diversi giornali scrivono che martedì si terrà un’assemblea straordinaria dei soci della compagnia aerea Air Italy, per discutere del grave stato finanziario della compagnia: dopo aver chiuso il 2018 con perdite per 164 milioni di euro, Air Italy avrebbe registrato nel 2019 perdite per oltre 200 milioni di euro e il Corriere della Sera scrive che tra le opzioni che verranno valutate dall’assemblea ci sarà anche la liquidazione della società.

Air Italy, che esiste con questo nome dal 2018 dopo essersi chiamata in passato Meridiana, fa capo a una società che si chiama Aqa Holding, che è controllata per il 51 per cento da AliSarda, il gruppo industriale che detiene anche la maggioranza delle azioni dell’aeroporto di Olbia, e per il restante 49 per cento da Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera del Qatar. Il Corriere della Sera ha contattato i vertici di Air Italy e di Qatar Airways per avere informazioni sul futuro della società, senza ricevere risposta.

Il problema di Air Italy, scrivono i giornali, sta nella ricapitalizzazione della compagnia dopo le perdite degli ultimi due anni. La società di consulenza Alix Partner avrebbe presentato ai due soci una proposta di rilancio per il 2020, che però sarebbe al momento ritenuta insostenibile. Alisarda, che fa capo a Karim Aga Khan – businessman internazionale famoso per la costruzione degli insediamenti turistici in Costa Smeralda – non vorrebbe versare altri capitali in Air Italy, e avrebbe chiesto a Qatar Airway di trovare nuovi soci disposti a investire nella società.

La ricerca, però, non sembra essere andata a buon fine e Qatar Airways non può da sola investire più di quanto ha già fatto, per non oltrepassare il tetto del 49 per cento, cosa che farebbe perdere ad Air Italy la licenza di compagnia aerea dell’Unione europea.



Dopo la rinominazione in Air Italy nel febbraio del 2018, la dirigenza della società aveva annunciato grossi investimenti per far diventare quella che una volta era la compagnia che collegava l’Italia continentale alla Sardegna, nella principale compagnia aerea nazionale, superando quindi Alitalia.

Era stato annunciato un rafforzamento della flotta, che avrebbe dovuto avere 50 aerei e 10 milioni di passeggeri entro il 2022, ed erano anche state introdotte nuove tratte internazionali a lungo raggio, per le quali era stata scelta come base l’aeroporto di Milano-Malpensa. Intervistato lo scorso giugno dal Corriere della Sera, Rossen Dimitrov, capo delle operazioni di Air Italy, aveva annunciato l’arrivo di nuovi Airbus A330 e l’apertura di nuove tratte, cosa non avvenuta finora.

I piani di rilancio aziendali non sembrano però essere andati come previsto e tutto è stato complicato dal contenzioso dello scorso anno con Alitalia sui collegamenti tra Italia continentale e Sardegna, il punto di forza dei servizi di Air Italy. La disputa era poi stata risolta con un accordo tra le due compagnie aeree, ma la soluzione non aveva comunque portato grossi benefici ad Air Italy e la stagione estiva del 2019 era stata molto sotto le aspettative.

Al momento la flotta di Air Italy è composta da 9 aerei, di cui 3 Airbus per le tratte a lungo raggio. Ci sono poi 3 aerei Boeing 737 Max 8 che venivano utilizzati per le tratte a corto e medio raggio, che però sono fermi dallo scorso marzo, dopo il blocco imposto dalle autorità internazionali in seguito all’incidente del volo ET302 in Etiopia.

Per sostituire i Boeing 737 Max 8, Air Italy aveva organizzato dei noleggi da parte di alcune altre compagnie, tra cui Bulgaria Air, ma proprio negli ultimi giorni quest’ultimo contratto di noleggio è stato sospeso. Non è chiaro se sia questo il motivo, ma intanto sono state anche cancellate alcune tratte, tra cui quelle a medio raggio verso Accra e Lagos dell’11 e del 12 febbraio. L’Anpav (l’associazione degli assistenti di volo) ha parlato di questa cancellazione come di un fatto che «ha gettato nel panico i lavoratori già in allarme per la situazione dell’azienda con la flotta ai minimi storici e appesantita dai costi derivanti dall’esternalizzazione delle proprie linee effettuate da altri vettori».

Intervistato da La Nuova Sardegna, Arnaldo Boeddu, segretario regionale della CGIL Trasporti, ha definito quello che sta succedendo a Air Italy che «una dismissione senza che nessuno venga informato», aggiungendo che «nessuno, tranne i lavoratori e i sindacati, si è mobilitato per scongiurare la fuga della compagnia dalla Sardegna, se non addirittura dall’Italia». Secondo Boeddu, la responsabilità di questa situazione «è prima di tutto della compagnia aerea e dei dirigenti che non sono stati in grado di far uscire dal guado Air Italy. Ma oltre alle responsabilità gestionali ci sono anche importanti responsabilità politiche».