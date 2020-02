Nel backstage degli Oscar

Il backstage, il dietro-le-quinte, è il luogo dove generalmente chi ha appena vinto un Oscar si può lasciare andare a reazioni più naturali, dopo aver cercato di mantenere una certa compostezza durante il breve discorso di ringraziamento sul palco. È il posto in cui si scarica la tensione e ci si rilassa, per quanto possibile. Ma è anche il posto in cui ci si prepara prima di salire sul palco. Qualche esempio: tra le foto scattate dietro le quinte della 92esima cerimonia degli Oscar c’è Brad Pitt che beve un bicchier d’acqua, Mark Ruffalo che controlla i copioni, Salma Hayek che si trucca e, in generale, volti ancora un po’ increduli accanto ad altri sorridenti.

Guarda anche: Le foto dal red carpet della cerimonia degli Oscar