La festa di Vanity Fair, dopo gli Oscar

La festa di Vanity Fair si tiene da anni dopo la cerimonia degli Oscar, e anche quest’anno ci sono passati – dopo un cambio abito – molti degli attori, registi e ospiti che erano alla premiazione. Ora che avrete visto chi ha vinto cosa , quali sono stati i momenti memorabili , le foto più belle e quelle dal red carpet , questa è un’altra occasione per commentare abiti e scelte stilistiche degli invitati. Ritroverete Scarlett Johansson, Laura Dern, Greta Gerwig, Charlize Theron, oltre a Chiara Ferragni con Fedez, Emily Ratajkowski, Kim Kardashian e Donatella Versace.

