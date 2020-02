Napoli-Lecce, come vederla in streaming

Napoli-Lecce è una delle partite della 23esima giornata di Serie A che si giocherà domenica pomeriggio alle 15. Per il Napoli undicesimo in classifica è un’occasione relativamente semplice per ottenere tre punti in casa, ma il Lecce, nonostante sia quart’ultimo, si è rivelato un avversario semplice che in questa stagione ha ottenuto punti contro Inter e Juventus. Il Napoli arriva da tre vittorie, contro l’Inter in Coppa Italia, contro la Juventus in campionato e poi contro la Sampdoria.

Napoli-Lecce verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Allan; Politano, Milik, Insigne.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Lapadula, Falco.