Diodato ha vinto il Festival di Sanremo

Diodato ha vinto la 70esima edizione del Festival di Sanremo, con la canzone “Fai Rumore”. Diodato è arrivato davanti a Francesco Gabbani (secondo) e ai Pinguini Tattici Nucleari (terzi), dopo essersi classificato nelle prime tre posizioni della classifica generale e aver vinto il secondo voto del pubblico da casa, della giuria demoscopica e della sala stampa. Diodato ha vinto anche il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla. Ha 39 anni ed era alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria dei “Big”, dopo esserci andato nel 2018 insieme a Roy Paci. Ma c’era stato anche nel 2014 tra i Giovani, arrivando secondo.

Il suo nome intero è Antonio Diodato ed è nato ad Aosta. È cresciuto a Taranto, ma ha studiato musica e ha iniziato a suonare tra Roma e la Svezia. Ha iniziato a registrare canzoni e farsi conoscere nella seconda metà degli anni Duemila, pubblicando il suo primo EP nel 2007. Il suo primo disco uscì invece nel 2013: si chiamava E forse sono pazzo, che in una seconda edizione incluse “Babilonia”, la canzone che portò a Sanremo Giovani nel 2014.

Nella sua breve carriera Diodato ha collaborato con gente come Daniele Silvestri e Boosta dei Subsonica, e nel 2016 aveva anche scritto la canzone “Il mare dentro”, presentato come inedito da Andrea Biagionia X Factor. Nel 2019 ha fatto per la prima volta l’attore, con un ruolo minore nel film Un’avventura di Marco Danieli. Nella serata delle cover di questa edizione del Festival di Sanremo, Diodato aveva cantato “24.000 baci” con Nina Zilli.