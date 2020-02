Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari, concorrenti a Sanremo

I Pinguini Tattici Nucleari sono una band italiana attiva dal 2010 e originaria della provincia di Bergamo. Quest’anno i Pinguini Tattici Nucleari sono in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Ringo Starr” in cui si paragonano al membro dei Beatles meno in vista «in un mondo di John e Paul». Il nome del gruppo, hanno raccontato loro stessi, è ripreso dal nome di una birra artigianale prodotta dal birrificio BrewDog, la Tactical Nuclear Penguin.

Nel 2014 i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il loro primo disco, Il re è nudo, a cui poi ne hanno fatti seguire altri tre: Diamo un calcio all’Aldilà, Gioventù Brucata e Fuori dall’hype. I Pinguini Tattici Nucleari sono piuttosto giovani, tutti intorno ai 25 anni, e spesso scrivono canzoni con un intento comico. È il caso di “Me Want Marò Back”, che è scritta in un misto di italiano e inglese e contiene una traccia audio di Matteo Salvini che parla del caso dei due fucilieri di marina italiani accusati di aver ucciso due pescatori indiani. Quella di quest’anno sarà la loro prima partecipazione al festival di Sanremo.