Chi è Diodato, in gara a Sanremo

Diodato è un cantante italiano di 38 anni, in gara stasera al Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Fai Rumore”. Il suo nome intero è Antonio Diodato ed è nato ad Aosta ma cresciuto a Taranto, ma ha studiato musica e ha iniziato a suonare tra Roma e la Svezia. Ha cominciato a registrare canzoni e farsi conoscere nella seconda metà degli anni Duemila, finché nel 2014 partecipò a Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con la canzone “Babilonia”, arrivando secondo dietro a Rocco Hunt.

Diodato è tornato poi sul palco di Sanremo quattro anni dopo, stavolta tra i “Big”, insieme a Roy Paci con cui ha cantato la canzone “Adesso”, arrivata ottava nella classifica finale. Nel frattempo ha pubblicato tre dischi e ha collaborato con artisti come Daniele Silvestri e Boosta dei Subsonica. Intervistato da Vanity Fair, Diodato ha commentato le recenti polemiche intorno a Sanremo dicendo che «Credo sempre nel valore del confronto, ma credo pure che si stia esagerando», e poi si è espresso anche sulla presenza al Festival di Levante, con cui ha avuto una relazione fino a poco tempo fa, dicendo che «è bello avere lì un’artista come lei, è tra le portatrici sane di talento migliori che abbiamo».

Sai che cosa penso,

Che non dovrei pensare,

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima,

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te,

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te.

E me ne vado in giro senza parlare,

Senza un posto a cui arrivare,

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare,

Che mi ritrovo negli stessi posti,

Proprio quei posti che dovevo evitare,

E faccio finta di non ricordare,

E faccio finta di dimenticare,

Ma capisco che,

Per quanto io fugga,

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te.

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale,

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai.