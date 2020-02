Chi è Anastasio, che è oggi a Sanremo

Anastasio è un rapper campano che stasera è in gara a Sanremo, per la prima volta. Anastasio è nato a Mete, in provincia di Napoli, nel 1997 e prima di Sanremo si è fatto notare per aver vinto la dodicesima edizione di X Factor, nel 2018, in squadra con Mara Maionchi: in quella edizione si fece notare fin dalle audizioni con una canzone scritta da lui, “La fine del mondo”, che poi ha riproposto in gara e che è uscita come singolo.

Anastasio ha cominciato a fare rap molti anni prima di partecipare a X Factor, e come molti artisti della sua generazione ha cominciato pubblicando alcune sue canzoni su YouTube: una di queste, “Come Maurizio Sarri”, ebbe un buon successo tra i tifosi del Napoli. Poi dopo la vittoria a X Factor ha partecipato a sorpresa al festival di Sanremo 2019, non come cantante ma come ospite, cantando il suo nuovo singolo “Correre”. Di Anastasio si era parlato per qualche giorno poco prima che vincesse la finale di X Factor, dopo che si era scoperto che sulla propria pagina Facebook personale aveva messo “mi piace” alle pagine di Matteo Salvini, Donald Trump e Casapound. Anastasio aveva poi commentato la vicenda dicendo di non considerarsi né di destra né di sinistra, e che alle elezioni del 4 marzo 2018 aveva «votato scheda bianca».