Le primarie in Iowa, spiegate dall’Iowa

Francesco Costa, vicedirettore del Post e grande esperto di Stati Uniti, è in Iowa per seguire le primarie del Partito Democratico: il primo dei molti voti con cui verrà infine scelto il candidato che sfiderà Donald Trump alle presidenziali del prossimo novembre.

Quelle in Iowa sono le prime primarie, a cui seguiranno quelle in tutti gli altri stati, e il loro risultato non sarà determinante: è però probabile che avrà effetto sull’andamento di qualche candidatura e ci dirà che aria tira tra gli elettori Democratici.

(Per prepararti, puoi leggere la guida del Post alle primarie in Iowa)

Costa – che sulla politica e la cultura statunitense scrive un’apprezzata newsletter e un podcast (si intitolano Da Costa a Costa, se siete tra quelli che non lo sapevano) – ne parlerà con gli abbonati del Post martedì a partire dalle 16, in diretta, su questa pagina. Nei commenti, gli abbonati possono lasciare delle domande a cui Costa proverà a rispondere domani. I non abbonati hanno quasi un giorno di tempo per diventarlo e cominciare a far parte di quelli che sostengono il Post e aiutano a farlo.