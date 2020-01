Roma-Lazio, come seguire la partita in diretta tv e in streaming

Roma e Lazio giocheranno domenica sera per la 21esima giornata di Serie A. La partita comincerà alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma.

La Lazio sta giocando una delle migliori stagioni della sua storia recente: è terza in classifica e con una vittoria questa sera potrebbe superare l’Inter e andare al secondo posto. Quest’anno, la Lazio sta giocando particolarmente bene e in Serie A ha vinto le ultime 11 partite di campionato (l’ultima sconfitta è stata contro l’Inter a fine settembre). La Roma è invece quarta in campionato con sette punti in meno della Lazio e con una stagione che fin qui è stata altalenante, tra belle partite e risultati deludenti.

Dove vedere Roma-Lazio in diretta e in streaming

Roma-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A HD (202) e ai canali 473 e 483 del digitale terrestre. Per gli abbonati a Sky la partita sarà visibile anche tramite l’app Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

Roma: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.