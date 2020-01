Le previsioni meteo per venerdì 24 gennaio

Domani, al Nord, la giornata inizierà con un generale bel tempo, fatta eccezione per la Liguria e il basso Piemonte, dove sono attese nuvole e possibili piogge. Anche altrove, comunque, le nuvole aumenteranno nel pomeriggio, con possibili piogge serali. È previsto un cielo molto nuvoloso in Sardegna e una diffusa nuvolosità su gran parte del Centro Italia, anche in questo caso con possibili piogge, in particolare sulle aree costiere. Al Sud il tempo sarà in genere migliore e lì potrebbe piovere solo in Puglia.

Milano

Roma

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.