Una quarta persona è morta per l’epidemia di polmonite in Cina

In Cina una quarta persona è morta per l’epidemia di polmonite in corso, causata da un coronavirus simile a quello della SARS. La persona morta era un uomo di 89 anni che viveva a Wuhan, la città della Cina orientale dove l’epidemia è cominciata.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 218 casi in tutta la Cina. Per ora i casi all’estero sono stati limitati: due in Thailandia, uno in Giappone e uno in Corea del Sud. Le persone infettate erano state di recente a Wuhan. Lunedì le autorità cinesi hanno confermato anche che ci sono stati due casi di infezione, nella regione di Guangdong, dovuti a contatti molto ravvicinati tra esseri umani: prima non c’era la certezza che il virus si trasmettesse in questo modo.

L’infezione sarebbe collegata a un mercato del pesce di Wuhan, che è stato chiuso l’1 gennaio. Tra le pratiche da adottare per ridurre il rischio di contrarre il coronavirus, l’OMS consiglia di evitare il contatto “non protetto” con animali vivi, cucinare accuratamente carne e uova ed evitare il contatto ravvicinato con chiunque abbia raffreddori o sintomi simili all’influenza. Intanto, con l’avvicinarsi del capodanno cinese (il prossimo 25 gennaio), c’è la preoccupazione che il virus possa contagiare molte altre persone, visto che in tanti si metteranno in viaggio per visitare le proprie famiglie e molti passeranno probabilmente per la città di Wuhan, uno dei principali snodi nella rete dei trasporti cinese.