Dove vedere Lecce-Inter in TV e in streaming

Lecce-Inter è una delle partite della ventesima giornata di Serie A in programma domenica pomeriggio. Si gioca alle 15 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà trasmessa da Sky. Nell’ultima giornata di campionato l’Inter è stata superata di due punti dalla Juventus al primo posto in classifica. Deve quindi cercare di restare a quella distanza e vincere per approfittare di eventuali rallentamenti della Juventus, impegnata stasera contro il Parma. Il Lecce invece è un punto sopra la zona retrocessione e viene da quattro sconfitte consecutive.

Dove vedere Lecce-Inter

Lecce-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (202) con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

Lecce (4-3-1-2) Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez