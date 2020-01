Dove vedere Juventus-Cagliari in TV e in streaming

Juventus-Cagliari è una delle partite della diciottesima giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio. Si gioca alle 15 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa da Sky. Nel giorno dell’epifania la Juventus ospita in casa il Cagliari, una delle rivelazioni di questo campionato che però viene da due sconfitte consecutive e non vince da quattro turni. La Juventus si presenta dopo un fine 2019 non così positivo, dopo le sconfitte subite contro la Lazio in campionato e in Supercoppa. Per questi motivi oggi ci si aspetta una partita combattuta in cui entrambe le squadre cercheranno di dare una risposta convincente.

Dove vedere Juventus-Cagliari

Juventus-Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Juventus (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain

Cagliari (4-3-2-1) Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone