Roma-Torino in TV e in streaming

Roma-Torino è l’anticipo serale della diciottesima giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. La Roma si presenta alla prima giornata di campionato del 2020 imbattuta da cinque giornate e quarta in classifica. Il Torino invece ha perso in casa contro la Spal la sua ultima partita del 2019 ed è decima in classifica in una stagione fin qui deludente.

Dove vedere Roma-Torino

Roma-Torino verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

Roma (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Torino (3-4-2-1) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti

***

