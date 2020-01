Le previsioni meteo per domani, lunedì 6 gennaio

Non pioverà né nevicherà per l’Epifania, domani, fatta eccezione di alcune zone del sud Italia. Lunedì 6 gennaio sarà una giornata di sole più o meno come domenica. È previsto cielo nuvoloso solo in Liguria, e nebbia o foschia sulla pianura Padana, ma solo in serata. Ci saranno isolati piovaschi mattutini sulle coste adriatiche della Puglia e nevicherà sopra i 400 metri di altitudine in Basilicata e Calabria.

Le temperature minime diminuiranno su tutto il paese, in particolare al centro e al sud. Le temperature massime invece aumenteranno sulle Alpi del Trentino-Alto Adige, mentre diminuiranno altrove, in particolare in Sicilia e Calabria. In Sardegna sia le massime che le minime rimarranno stazionarie.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma farà bello tutto il giorno, come domenica, ma farà un po’ più freddo: la temperatura varierà tra i -1 e i 9°C.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano invece ci sarà nebbia nelle prime ore del giorno e poi di nuovo in mattinata e in serata, con cielo nuvoloso nel resto della giornata. La temperatura massima sarà di 6°C, la minima di -1°C.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.