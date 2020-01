Meteo: le previsioni per domani, sabato 4 gennaio

Sabato inizierà con un tempo sereno al Nord, nuvoloso al Centro e sereno in Calabria, Puglia e Sicilia orientale. Di pomeriggio, poi, le nuvole si diraderanno in Toscana, Marche e Umbria, e di sera continuerà così. Infine, di notte, ci saranno ulteriori schiarite più o meno ovunque. Le temperature saranno in leggero aumento, con massime che supereranno i dieci gradi anche al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato sarà una giornata grigia e nuvolosa nelle ore centrali, e nebbiosa di sera e di primo mattino. Le temperature andranno dai 3 gradi di minima ai 10 di massima.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sabato ci sarà un po’ di nebbia, ma nelle ore centrali dovrebbe essere soleggiato. La massima sarà di 5 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.