Le previsioni meteo per domani, giovedì 2 gennaio

Domani, a parte qualche ora di nebbia e velature su alcune città della Pianura padana e della Sicilia, sarà una bellissima giornata, ottima notizia per chi si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. In serata nebbia e cielo coperto si intensificheranno al nord e al centro, ma la giornata sarà comunque finita, quindi lo si può accettare serenamente, no?

Le previsioni del tempo a Roma

Bellissima giornata: fredda, ma il sole non se ne andrà mai.



Le previsioni del tempo a Milano

In mattinata ci sarà nebbia e cielo coperto, infatti le temperature scenderanno e si toccheranno gli zero gradi. Il momento per uscire sarà a cavallo dell’ora di pranzo, quando il sole farà capolino. Nel pomeriggio torna il freddo e la nebbia, meglio stare a casa sotto una coperta, se si può.



***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.