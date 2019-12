Le più belle copertine di riviste del 2019

Oltre che di prime pagine di giornali e di copertine di libri, al Post siamo appassionati di copertine di riviste. Uno dei nostri punti di riferimento è rimasto negli anni il sito di Coverjunkie, che ogni settimana segnala quelle delle più importanti in tutto il mondo – come Time, il magazine del New York Times o il tedesco Zeit Magazin – più alcune delle più originali pescate tra pubblicazioni meno note.

A fine anno il sito suggerisce una selezione delle migliori copertine dell’anno più una rosa tra cui scegliere la più creativa, che potete votare online qui.

Sfogliarle è anche un modo per ripercorrere le notizie degli ultimi 12 mesi e come sono state raccontate dalla stampa: le prime voci sull’impeachment a Trump, l’anniversario dello sbarco sulla Luna, l’inchiesta sui matrimoni moderni del New York Magazine, la morte del fotografo Peter Lindbergh, l’uscita di Joker e i 60 anni di Madonna. Noi abbiamo fatto un’ulteriore selezione con 30 copertine, tra cui anche quattro italiane: Toiletpaper, la rivista di Maurizio Cattelan, Alla Carta, un semestrale di alta moda e due di Vogue Italia.