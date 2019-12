Senza di te

Molte hanno fatto cose che ci hanno fatto stare bene, fatto stare meglio, per qualche momento, o per giorni o anni. Altre no, o decisamente no. Ma sono tutte persone che era come se conoscessimo anche senza conoscerle: quella cosa di essere famosi. E le cui vite speciali forse non meritano che si rifacciano meccanicamente le stesse riflessioni che pure ogni anno viene di fare: limitiamoci ai titoli, che sono sinceri. Sono persone che non ci saranno più nel 2020, e il minimo dovuto è ricordarsene, ricordarsele.