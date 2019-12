Come ogni anno il sito TorrentFreak – che si occupa di tutte le cose che riguardano i file torrent, usati per scaricare da internet musica, film e serie, a volte in modo legale ma più spesso in modo illegale – ha pubblicato la lista delle serie tv più scaricate illegalmente nell’anno che sta per finire. TorrentFreak ha spiegato di aver basato la classifica su diverse fonti, comprese le statistiche fornite da alcuni tracker pubblici di BitTorrent, e di non aver incluso i download delle intere stagioni ma solo dei singoli episodi, sommati serie per serie. In classifica ci sono diverse serie tv poco conosciute in Italia e ce ne sono altre famosissime: il fatto che siano in questa classifica non è un indizio solo della loro popolarità nel mondo, ma anche di quanto possa essere facile o difficile seguirle legalmente.

10. Arrow

È una serie tv su un supereroe di DC Comics che probabilmente non avete mai sentito nominare, Freccia Verde. Viene spesso descritto come una specie di Robin Hood: per come si veste, per la sua arma principale – arco e frecce – e per la sua preoccupazione di difendere i più deboli. Prima di diventare protagonista di Arrow, Freccia Verde non aveva mai avuto grande successo, né nella sua versione a fumetti né in quella televisiva: lo si era visto in qualche serie minore e potreste averlo notato in Smallville, una serie tv basata sui personaggi di Superman e che in Italia ebbe discreto successo. Arrow è andata in onda per la prima volta nel 2012 sul network statunitense CW e questo ottobre è iniziata l’ottava e ultima stagione, che finirà nei prossimi mesi. In Italia, Arrow è trasmessa da Italia Uno e Premium Action, un canale Mediaset diffuso sulla piattaforma Sky.

9. Supergirl

È un’altra serie basata su un altro personaggio di DC Comics di cui probabilmente non avete mai sentito parlare: Supergirl. Con Arrow ha anche in comune il produttore, Greg Berlanti, e il network che la trasmette, CW. Supergirl è la cugina di Superman e fa quello che vi aspettereste dalla cugina di Superman. È un altro personaggio storicamente di poco successo tra quelli di DC Comics, tanto che negli anni Ottanta fu fatto morire, per semplicità: nel 2004 è stato reintrodotto e la serie tv è arrivata alla quinta stagione. In Italia è trasmessa da Premium Action, canale Mediaset diffuso sulla piattaforma Sky.

8. Rick and Morty

È una popolare serie di animazione prodotta dal network americano Cartoon Network e distribuita in Italia da Netflix. È andata in onda per la prima volta nel 2013, e racconta le avventure spaziali – diverse in ogni puntata – di uno scienziato geniale e scorbutico (Rick) e di suo nipote (Morty): è una delle serie di animazione più apprezzate degli ultimi anni, per la sua originalità e la fantasia dei suoi sceneggiatori.

7. The Flash

Fino a poco fa non sapevate nemmeno chi fosse Greg Berlanti o cosa fosse il canale CW: ora siamo già alla terza serie tv prodotta dal primo e in onda sul secondo. The Flash, manco a dirlo, è un personaggio di DC Comics, conosciuto per la sua velocità sovrumana. La serie tv – nata come spin-off di Arrow – è andata in onda per la prima volta nel 2014 e la sesta stagione, quella in corso, è cominciata ad ottobre 2019; in Italia è trasmessa da Premium Action, canale Mediaset diffuso sulla piattaforma Sky.

6. The Walking Dead

È una delle serie tv più popolari degli ultimi anni. La trama, se non la conoscete, è piuttosto semplice: c’è un’apocalisse zombie e un gruppo di persone deve cercare di sopravvivere in un mondo in rovina. La decima stagione, la prima senza l’attore Andrew Lincoln, che interpretava il protagonista Rick Grimes, è stata trasmessa fino al penultimo episodio e si sa già che ci sarà una undicesima stagione. In Italia è trasmessa dal canale Fox, sulla piattaforma Sky.

5. Vikings

Serie storica prodotta da History Channel che racconta le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók. Ne sono state prodotte sei stagioni: la sesta e ultima è cominciata a dicembre 2019. In Italia Vikings si può vedere su TimVision o su Netflix, fino alla quinta stagione.

4. The Big Bang Theory

È una sit-com di CBS con protagonisti i due ricercatori Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter, interpretati da Johnny Galecki e Jim Parsons, e la loro vicina di casa, la cameriera bionda Penny, interpretata da Kaley Cuoco. La serie – diventata una delle più popolari degli ultimi anni – è arrivata alla dodicesima stagione, ma dopo ascolti deludenti e una trama sempre meno avvincente la rete ha deciso di non rinnovarla. In Italia si può vedere sul servizio di streaming Infinity. Intanto ne è stato tratto uno spin-off basato sul personaggio di Sheldon Cooper e intitolato Young Sheldon.

3. The Mandalorian

È la prima serie live action (cioè non di animazione) dedicata a Star Wars. L’ha diretta Jon Favreau, il protagonista è Pedro Pascal ed è ambientata prima dell’arrivo del Primo Ordine, che si propone di ricostruire l’Impero galattico. Negli Stati Uniti la serie è stata disponibile dal 12 novembre su Disney+, il servizio streaming di Disney che ancora non si può usare in Italia. In Italia abbiamo comunque parlato di uno dei più grandi successi della serie, il personaggio di Baby Yoda.

2. Chernobyl

È una miniserie – 5 episodi in tutto – coprodotta da Sky UK e da HBO, famosissimo canale tv statunitense che ha prodotto alcune delle serie tv più apprezzate e di successo di sempre. Chernobyl è una drammatizzazione degli eventi intorno al disastro nucleare che avvenne a Chernobyl, in Unione Sovietica, il 26 aprile 1986. La serie è stata molto ben recensita ed apprezzata, ha riacceso un certo interesse nei confronti dell’energia nucleare e in particolare di Chernobyl. In Italia è stata trasmessa da Sky Atlantic.

1. Game of Thrones

La più popolare serie tv degli ultimi anni, seguitissima in tutto il mondo e di cui quest’anno è andata in onda l’ultima stagione. Come tutte le altre, anche l’ultima stagione è stata molto vista e discussa, anche sul Post: se vi eravate persi tutto quanto e volete farla breve, qui avevamo raccontato come va a finire tutto quanto.