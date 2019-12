Tutti i giorni festivi e i ponti del 2020

Una delle prime cose che in molti guardano tornati dalle ferie di Natale e Capodanno è il calendario delle festività dell’anno che inizia. Nel 2020, con un minimo di rapidità per battere sul tempo i colleghi nel chiedere le ferie, ci sono buone opportunità di fare weekend lunghi e sfruttare qualche ponte.

Già a gennaio, per esempio, c’è la possibilità di fare un weekend lungo perché l’Epifania cade di lunedì. Per replicare si deve aspettare fino a maggio, dato che quest’anno la Festa dei Lavoratori cade di venerdì. Il primo ponte ponte vero e proprio arriverà il 2 giugno, la Festa della Repubblica, che cade di martedì. Per chi già pensa alle festività natalizie del prossimo anno, una buona notizia: da Natale a Capodanno con soli quattro giorni di ferie si potranno a fare 10 giorni di vacanze.

Il calendario delle principali festività del 2020:

6 gennaio, lunedì

Epifania

12 aprile, domenica

Pasqua

13 aprile, lunedì

Lunedì dell’Angelo, cioè Pasquetta

25 aprile, sabato

Festa della liberazione

1 maggio, venerdì

Festa dei lavoratori

2 giugno, martedì

Festa della Repubblica italiana

29 giugno, lunedì

San Pietro e Paolo, santi patroni di Roma

15 agosto, sabato

Ferragosto

1 novembre, domenica

Giorno dei Santi

7 dicembre, lunedì

Sant’Ambrogio, santo patrono di Milano

8 dicembre, martedì

Immacolata concezione

25 dicembre, venerdì

Natale

26 dicembre, sabato

Santo Stefano

31 dicembre, giovedì

San Silvestro

1 gennaio 2020, venerdì

Capodanno