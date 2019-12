I giochi di plastica dei fast food sono un problema per l’ambiente?

Da settembre i ristoranti britannici della catena di fast food Burger King non regalano più piccoli giochi di plastica a chi ordina menu per bambini. È una scelta fatta per ridurre il consumo di plastica, una cosa su cui da qualche anno le aziende fanno molta attenzione, per via di un maggiore interesse a riguardo da parte di sempre più persone. La divisione britannica di Burger King ha anche incoraggiato i clienti a riportare nei ristoranti tutti i vecchi giocattoli in plastica in vista di un evento chiamato meltdown, in cui, dopo essere stati opportunamente selezionati e divisi, infatti, a dicembre i giochi saranno sciolti e la plastica ottenuta sarà usata, dice Burger King, «per fare nuove aree giochi e vassoi».

L’iniziativa di Burger King per ora riguarda solo il Regno Unito e l’azienda ha stimato che, smettendo di offrire giocattoli di plastica nel paese, risparmierà circa 300 tonnellate di plastica all’anno.

Ma qualcosa si sta muovendo anche all’estero, anche per quanto riguarda catene concorrenti di Burger King. Il New York Times ha scritto che entro il 2025 Burger King vuole «eliminare dai suoi ristoranti di tutto il mondo tutti i giocattoli non biodegradabili» e anche McDonald’s si sta muovendo in quella direzione. I McDonald’s di diversi paesi, Italia compresa, permettono infatti di scegliere, ordinando il famoso Happy Meal, se farsi dare un giocattolo o un libro (o, in altri casi, permettendo di rinunciare al gioco in cambio di un po’ di frutta) e i McDonald’s giapponesi stanno già portando avanti un piano per il riciclo dei vecchi giocattoli, molto simile a quello annunciato da Burger King del Regno Unito.

Se è molto chiaro perché Burger King e McDonald’s stiano prendendo decisioni di questo tipo, e perché le stiano prendendo ora, ci sono però due tipi di problemi: il primo, certamente più piccolo, riguarda i bambini che non avranno giocattoli (e che probabilmente non percepiranno un po’ di frutta come un adeguato risarcimento); il secondo, ben più grande, riguarda quanto utili siano in realtà scelte di questo tipo.

Come spiega il New York Times, è da decenni che le catene di fast food usano i giocattoli come «strumenti di marketing per far mangiare ai bambini più patatine fritte e hamburger» ed è almeno dagli anni Ottanta che ci sono richieste e petizioni di vario tipo per vietarli. L’idea di chi si opponeva ai giocattoli era che, in poche parole, si usava un marketing eccessivo per invogliare i bambini a far mangiare sempre più cibi non particolarmente salutari. È anche capitato che qualche legge o sentenza imponesse a qualche catena di fast food di qualche stato di cambiare le cose, ma alla fine queste società riuscivano sempre a trovare qualche cavillo con cui cavarsela, dimostrando allo stesso tempo il notevole interesse che avevano nel continuare a “regalare” giocattoli.

Ora le cose stanno cambiando perché, secondo il New York Times, «le preoccupazioni sull’inquinamento causato dalla plastica sembrano riuscire proprio dove le argomentazioni legate all’obesità avevano fallito». E anche perché – senza considerare libri e frutta – le aziende stanno puntando sempre più sul marketing digitale, per esempio offrendo ai bambini codici grazie ai quali sbloccare app e giochi brandizzati.