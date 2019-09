Da oggi nel Regno Unito Burger King non regalerà più giocattoli di plastica ai bambini

Da oggi nel Regno Unito la catena di ristoranti fast food Burger King non includerà più piccoli giocattoli di plastica nei pasti per i bambini, per ridurre il consumo e lo spreco di plastica. Ha preso questa decisione dopo che due bambine inglesi, le sorelle Ella e Caitlin McEwan, di 9 e 7 anni, avevano organizzato una petizione per chiedere sia a Burger King che al suo concorrente McDonald’s di smettere di regalare giocattoli di plastica ai bambini, per salvaguardare l’ambiente riducendo i rifiuti: hanno raccolto più di 500mila firme.

Burger King ha anche invitato i propri clienti a rendere i vecchi giocattoli di plastica – non solo i suoi, ma anche quelli della concorrenza, fino al 30 settembre – per riciclare la plastica ottenuta e costruire nuove aree giochi nei ristoranti: chi renderà un giocattolo riceverà gratuitamente un King Junior, il pasto per i bambini. McDonald’s ha risposto all’appello delle sorelle McEwan dicendo che i propri clienti potranno scegliere tra i giocattoli presenti normalmente negli Happy Meal e una confezione di frutta.