Sta arrivando

I riti sono riti, e – quando non fanno male a nessuno – rispettarli fornisce alle nostre vite una confortante prevedibilità. Questo è un periodo di riti, e chi legge il Post da un po’ di tempo ne conosce i riti natalizi: per esempio, tra gli altri, aspettare l’arrivo del Natale mostrando cosa succede nel resto del mondo. C’è chi è ancora indaffarato nei preparativi del cenone e negli addobbi, chi nei regali dimenticati o rimandati all’ultimo momento, mentre un po’ ovunque ci sono luci, decorazioni, candele accese, gente che prega o che compra. Per quelli che hanno già preparato tutto, o hanno deciso di fregarsene, o dicono di odiare il Natale ma non è vero, o hanno bisogno di ricordare il bello della festa nella lunga fila alla cassa, abbiamo raccolto queste immagini di lucine, babbinatale e preghiere da tutto il mondo. Sì, sono le-solite-cose-natalizie, ma anche da quelle possono venir fuori ogni anno delle belle foto.