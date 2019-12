Le previsioni del tempo per domani e dopodomani, Natale e Santo Stefano

A Natale e Santo Stefano ci sarà tempo bello su tutta Italia, quasi senza eccezioni e comunque senza eccezioni rilevanti: mal che vi vada dovrete tollerare qualche nuvola, ma non è prevista pioggia da nessuna parte. Anzi, è prevista pioggia a Reggio Calabria per le primissime ore di domani: ma dev’essere quella cosa dell’eccezione che conferma la regola.

Il meteo per il giorno di Natale

Il meteo per il giorno di Santo Stefano

Le previsioni del tempo per Milano, a Natale e Santo Stefano

Il giorno di Natale a Milano sarà soleggiato e non troppo freddo, con la minima prevista di 3 gradi e la massima di 10, che sarà raggiunta nel primo pomeriggio. A Santo Stefano la massima sarà più bassa di qualche grado, per via delle nuvole che copriranno il sole per gran parte della giornata. Non è comunque prevista pioggia.

Le previsioni del tempo per Roma a Natale e Santo Stefano

Le massime, a Roma, non saranno più alte di quelle a Milano, ma ci sarà sole sia il giorno di Natale che quello di Santo Stefano.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.