Le foto di sport dell’anno

Non è facile raccogliere le migliori foto di sport dell’anno. Bisogna scegliere tra le grandi storie di cui tutti hanno parlato, quelle più piccole ma importanti e tra tutte quelle altre cose che messe insieme fanno “lo sport”. Nella raccolta del 2019 ci sono tutte queste cose, oltre, naturalmente, a un po’ di foto belle e basta. Ci sono l’ultima partita di Daniele De Rossi con la Roma, Jurgen Klopp dopo aver vinto la Champions League, la persona più giovane ad aver mai scalato la famosa parete di El Capitan – una bambina di 10 anni – e il primo uomo ad aver corso una maratona in meno di due ore. E poi ci sono un salto fallito, un pugno ricevuto, un tifoso spossato dopo una partita di calcio e un bambino che piange guardando una tappa del Tour de France. Qualcosa sarà sicuramente rimasto fuori, qualche storia a cui tenevate molto magari non la troverete, ma potrete comunque divertirvi a guardare le foto di tutta la fatica che abbiamo fatto quest’anno.