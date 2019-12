Inter-Genoa in TV o in streaming

Oggi alle 18 allo stadio Meazza di Milano si giocherà Inter-Genoa, uno degli anticipi della 17ª giornata di serie A. Sarà una partita importante soprattutto per l’Inter, che dovrà vincere per non perdere terreno dalla Juventus, che ha già vinto nell’anticipo di mercoledì contro la Sampdoria e che al momento ha 3 punti di vantaggio sulla squadra di Conte.

Di fronte avrà un Genoa sempre più in crisi, penultimo con soli 11 punti e che non vince una partita dal 26 ottobre, quando sconfisse 3 a 1 il Brescia. I giornali scrivono che, se dovesse perdere anche oggi, il Genoa potrebbe esonerare l’allenatore Thiago Motta, arrivato lo scorso 22 ottobre per sostituire Aurelio Andreazzoli: il principale candidato a prendere il suo posto al momento è l’ex allenatore del Cagliari Diego Lopez.

Dove vedere Inter-Genoa

Inter-Genoa verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Sampdoria-Juventus

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti