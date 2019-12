Le partite della 17ª giornata di Serie A

* Una partita in più

La giornata è proseguita venerdì con la netta vittoria della Roma in casa della Fiorentina, e tra sabato e domenica si giocheranno tutte le altre partite. Tra le più interessanti da seguire ci sarà Inter-Genoa, con la squadra allenata da Antonio Conte che dovrà cercare di vincere per restare al primo posto a pari punti con la Juventus. La giornata si concluderà domenica con il posticipo Sassuolo-Napoli, alle 20.45.

La 17esima giornata del campionato di Serie A è cominciata mercoledì scorso con la vittoria della Juventus contro la Sampdoria, partita anticipata di qualche giorno per permettere alla Juventus di giocare domenica la Supercoppa italiana contro la Lazio a Ryad, in Arabia Saudita. La Lazio invece recupererà la partita che avrebbe dovuto giocare contro il Verona il prossimo 5 febbraio.

