Le offerte di eBay per i regali di Natale dell’ultimo momento

Fino al 22 dicembre, domenica, su eBay ci sono sconti più o meno convenienti su migliaia di prodotti, dagli elettrodomestici all’informatica, passando per l’abbigliamento e i giocattoli. Visto che mancano pochi giorni a Natale, abbiamo fatto una selezione delle offerte sui prodotti più interessanti, per quelli che sono ancora in cerca di idee.

Se vorreste approfittarne ma avete dei dubbi sull’affidabilità dei venditori di eBay (che non ha solo le aste, offre anche prodotti che si possono comprare direttamente), ricordate che per ognuno potete leggere voti e recensioni; molto spesso sono migliaia. Per quanto riguarda i tempi di consegna, sono indicati nella pagina di ogni prodotto e potrebbero variare a seconda di dove vi trovate: tutti i prodotti segnalati qui arrivano entro il 24 o tra il 24 e il 27, a seconda di quando ordinate e dove siete.

GoPro Hero 8

Secondo i più autorevoli siti di recensioni, le GoPro sono le migliori action camera in circolazione. La Hero 8 è l’ultimo modello ed è uscita a ottobre con un prezzo attorno ai 420 euro, ma su eBay in questi giorni è in promozione a 370. Se una GoPro è nella wishlist della vostra persona importante, questa è una buona occasione. È di mezzo centimetro più sottile della precedente Hero 7 ma è un po’ più larga e alta. La più grossa novità della Hero 8 è che non ha bisogno della cornice di plastica che serve invece ai modelli vecchi, perché qui gli adattatori ai vari supporti sono integrati nella videocamera. Un’altra grossa novità è che la modalità HyperSmooth, che serve a stabilizzare l’immagine in modo da restituire riprese più fluide e evitare l’”effetto terremoto”, è stata ulteriormente migliorata.



Sneakers

In questi giorni su eBay ci sono sconti su moltissimi marchi di scarpe da ginnastica. Tra i più interessanti c’è quello sulle Superga, che forse per questi giorni sono un po’ leggere, ma per chi ha pazienza di aspettare la primavera sono un regalo bello e utile. Il modello base in questi giorni costa 40 euro (anziché una sessantina) e si trova in molti colori per ogni numero.

Se invece sapete che la persona a cui dovete fare il regalo preferisce le sneakers bianche, che sono sempre le più amate nonostante si sporchino subito e siano difficili da pulire, ci sono sconti anche sulle Stan Smith di Adidas del modello bianco-verde, a 70 euro anziché 90, e sulle arcinote Nike Air Force basse, modello 1 ’07, a 95 euro anziché 120.

Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite

A settembre Nintendo ha messo sul mercato una nuova console per videogiochi portatile, Nintendo Switch Lite, che somiglia a Nintendo Switch ma di fatto non ha la parte “switch”, cioè è solo una console portatile: non può collegarsi allo schermo di un televisore per diventare una console da casa. Rispetto a Nintendo Switch è più piccola e meno costosa, ed è piaciuta molto ai critici di videogiochi e ai bambini. Su eBay entrambe le console si trovano a prezzi scontati: Nintendo Switch a 280 euro, il prezzo più basso che si trova online in questo momento, e Nintendo Switch Lite a 200 euro (195 se vi piace turchese).

Orologio Casio

Da qualche anno è tornato di moda, e chi ce l’aveva negli anni Novanta può fare quello che la sapeva lunga, se non l’ha buttato o perso quando abbiamo cominciato a guardare l’ora sui telefoni. Il redattore del Post che lo possiede dice che è bello e «fa bene le cose che deve fare». Su eBay ci sono di vari sconti: quello di resina (di gomma, per capirci) costa 10 euro, quello d’acciaio 20 euro.

Stampante Fujifilm Instax Share Sp-2

È una stampante portatile molto piccola che si connette allo smartphone e permette di “sviluppare” le foto digitali sulle pellicole, un po’ come le macchine fotografiche istantanee, ma potendo modificare la foto prima di stamparla. Con la app si possono anche applicare filtri e cornici. Potrebbe essere un bel regalo, soprattutto per giovani che scattano tante fotografie, ma non sono più abituati ad averle stampate. Solitamente ha un prezzo superiore ai 100 euro, ma in questi giorni è in sconto a 70.

iPhone

In questi giorni su eBay ci sono promozioni interessanti sia sui vecchi modelli di iPhone, quelli che non sono più acquistabili sul sito di Apple, sia sui modelli ancora in vendita usciti l’anno scorso o quest’anno. Appartiene alla prima categoria iPhone XS da 64 GB che su eBay si può acquistare a 680 euro. C’è anche iPhone XR da 64 Giga (uscito nel 2018) a 610 euro, 120 euro in meno rispetto al prezzo di Apple. E poi iPhone 11, l’ultimo modello uscito a settembre, in sconto a 735 euro, un centinaio in meno rispetto al prezzo di Apple.

LEGO

Se volete fare a dei bambini dei regali che siano apprezzati anche dai genitori, con LEGO avete ottime possibilità di successo. Le costruzioni di LEGO City, che riproducono aree urbane e ambientazioni fantastiche, vanno bene per bambini a partire dai 4/5 anni e ce ne sono moltissime in sconto su eBay. Per esempio l’Espresso per Hogwarts, il famoso treno della saga di Harry Potter, è in sconto a 88 euro; normalmente ne costa 110.



Un regalo per famiglie, costoso ma con un po’ di sconto (200 euro anziché 215), che inevitabilmente fa pensare a romanzi di avventura e vacanze del passato, è la casa sull’albero di LEGO Ideas, quella linea di LEGO fatta a partire da proposte di impallinati di LEGO. È davvero molto ben fatta: tra le altre cose l’albero ha foglie verdi e gialle, per decidere qual è la stagione.

Silk-épil ed epilatore a luce pulsata Braun

Secondo i principali siti di recensioni, Silk-épil 9 di Braun è uno dei migliori prodotti per l’epilazione. Essendo impermeabile, può essere usato sotto la doccia o in vasca, dove l’acqua calda contribuisce a far dilatare i pori e a rendere l’epilazione meno dolorosa (un regalo che farebbe piacere ai tanti che soffrono la ceretta). Ha una componente che vibra e pulsa, pensata per creare una specie di effetto massaggiante sulla pelle subito dopo il passaggio. Ha anche una luce per vedere meglio i peli, tre velocità e dodici accessori; tra questi una testina che lo trasforma in un rasoio elettrico. In questi giorni è in sconto a 90 euro e la consegna è garantita entro il 24 dicembre.

Se volete fare un regalo un po più importante, per chi è in cerca di nuovi metodi di epilazione, ma più a lungo termine, c’è uno sconto sostanzioso sull’epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5 che solitamente ha un prezzo superiore ai 400 euro, mentre in questi giorni si può acquistare a 303, con consegna entro il 24 dicembre. Per saperne di più prima di fare l’acquisto e capire bene le differenze rispetto all’epilazione laser (quella che si fa nei centri estetici) potete leggere la nostra guida ai prodotti per liberarsi dei peli.

EarPods

Da quando è stato messo in commercio il cinturino per collegare gli AirPods di Apple tra loro ed evitare di perderli, molti si sono chiesti se davvero gli AirPods siano così comodi e se non sia il caso di continuare a usare i meno innovativi (ma anche meno costosi) EarPods, quelli con il filo. Nel caso conosceste qualcuno di molto sbadato a cui gli auricolari senza filo non durerebbero un secondo, qui trovate gli EarPods a 27 euro, con consegna entro il 24 dicembre.

Batteria di pentole Bialetti

Per quei vostri amici che hanno appena preso casa, ma sono ancora in una fase di lavori in corso, una batteria di pentole potrebbe essere un regalo gradito. Questa, in sconto, è fatta di cinque pezzi: due padelle da 20 e 40 centimetri di diametro, due casseruole da 28 e 16 centimetri di diametro e un tegamino (gli ultimi tre con relativi coperchi). Vanno bene anche per chi ha le piastre a induzione e in questi giorni costano 80 euro anziché 120, e la consegna è entro il 24 dicembre.

