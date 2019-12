Le previsioni meteo per domani, lunedì 16 dicembre

Per la giornata di domani, lunedì 16 dicembre, il Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare prevede maltempo sulle regioni del Nord dalla mattina alla sera, con nebbia in Pianura Padana e piogge diffuse da est a ovest. Nel Centro Italia la giornata sarà perlopiù nuvolosa ma senza piogge e con qualche schiarita, mentre al Sud e sulle isole è previsto tutto sommato bel tempo. Le temperature sono date in netto calo lungo le Alpi, stazionarie al Centro e in aumento tra Sud e isole.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.