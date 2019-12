Il derby Genoa-Sampdoria in TV e in streaming

Genoa-Sampdoria è l’anticipo serale della sedicesima giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45 allo stadio Luigi Ferrarsi di Genova e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Dopo quindici giornate di campionato le due squadre genovesi stanno ancora faticando nella zona retrocessione: il Genoa è terzultimo in classifica con undici punti, la Sampdoria si trova appena sopra, con un punto in più. Il primo derby della stagione non arriva quindi un buon momento, ma proprio per questo motivo può diventare una grande occasione per azzerare quanto fatto finora e ridare un senso alla stagione.

Quando si vincono, i derby hanno spesso la capacità di cambiare l’andamento di una stagione: specialmente a Genova, in cui negli ultimi anni le due squadre hanno spesso galleggiato a metà classifica o addirittura lottato per non retrocedere. Quando si perdono, invece, possono renderla ancora più complicata. Nel caso delle due genovesi, inoltre, la classifica va di pari passo con situazioni societarie incerte che danno poca serenità agli ambienti. Anche in questo contesto, una vittoria rappresenterebbe uno slancio non indifferente.

Dove vedere Genoa-Sampdoria

Genoa-Sampdoria verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Genoa-Sampdoria

Genoa (3-5-2) Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Schöne, Cassata, Ankersen; Pinamonti, Favilli

Sampdoria (4-3-1-2) Audero; De Paoli, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.