Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno ben due film con Javier Bardem, Skyfall e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Altrimenti potrete scegliere tra una nuova puntata della serie I Medici, un vecchio spaghetti western con Terence Hill oppure Ocean’s Thirteen. Tra i programmi di informazione e intrattenimento ci sono le consuete opzioni del lunedì sera: Report, Quarta Repubblica e il talk show di Barbara d’Urso.

Rai Uno

21.25 – I Medici

Nuova puntata della terza stagione della serie tv prodotta dalla Rai sulla famosa famiglia nobiliare fiorentina dei Medici, ambientata durante il Rinascimento. Le nuove puntate riprendono pochi mesi dopo la Congiura dei Pazzi, tentativo fallito di spodestare i Medici, e racconterà anche dell’arrivo a Firenze del frate domenicano Girolamo Savonarola. Tra gli attori ci sono Daniel Sharman, Sinnove Karlsen, Alessandra Mastronardi, Francesco Montanari e Neri Marcorè (che fa il pPapa). Non ci sono più Dustin Hoffman e Richard Madden, che avevano partecipato soltanto alla prima stagione.

Rai Due

21.20 – Maledetti amici miei

Nuova puntata del programma condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi e con la partecipazione di Margherita Buy e Max Tortora. Stasera tra gli ospiti ci sarà il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

Rai Tre

21.20 – Report

Nel programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci si parlerà, tra le altre cose, dell’inchiesta giudiziaria sulla fondazione Open.

Il caso #Csm: il pm Luca Palamara, 5 consiglieri e i deputati Luca Lotti (Pd) e Cosimo Ferri (Iv) registrati mentre discutono le nomine alle procure. A #Report ore 21.20 @RaiTre l'inchiesta di @LucaChianca, con un'intervista esclusiva a Matteo #Renzi, anche su Fondazione #Open. pic.twitter.com/J7x0Fo1jaD — Report (@reportrai3) December 9, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.



Stasera tra gli altri argomenti dibattito sulla canzone di Checco Zalone sugli immigrati.#quartarepubblica pic.twitter.com/w93Sa4CYPt — Quarta Repubblica (@QRepubblica) December 9, 2019

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Versione serale del talk show condotto da Barbara d’Urso.

Pronti per l'appuntamento settimanale con Live #noneladurso? Ecco cosa è successo nella scorsa puntata! https://t.co/vu4ThPyn5y — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 9, 2019

Italia Uno

21.15 – Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar

È il quinto film della famosa saga di avventura, con Johnny Depp ma senza Orlando Bloom e Keira Knightley: però c’è Javier Bardem che interpreta il temibile capitan Salazar, che vuole uccidere tutti i pirati del mondo.

La7

21.20 – Grey’s Anatomy

Due nuove puntate della quindicesima stagione della nota serie tv a tema medico-ospedaliero, andata in onda l’anno scorso negli Stati Uniti e nei mesi scorsi a pagamento su Sky.

TV8

20.30 – Skyfall

È sempre una buona occasione per mandare in onda un’infilata di film di James Bond, e in queste settimane ha deciso di farlo TV8. Stasera danno uno dei più riusciti, Skyfall, il terzo con Daniel Craig nei panni di Bond e con un cattivo memorabile interpretato da Javier Bardem. La canzone dei titoli di testa è altrettanto memorabile, ha lo stesso titolo del film e la fece Adele.

Pochi giorni fa, peraltro, è uscito il primo trailer del prossimo 007, No Time To Die. Potete vederlo qui.

Rai 4

21.10 – Underworld – La ribellione dei Lycans

Film di azione del 2009 e terzo della serie Underworld, ambientata in un mondo buio e popolato da vampiri e licantropi.

Rai Movie

21.10 – Preparati la bara!

Film western del 1968 diretto da Ferdinando Baldi, prequel del famoso Django di Sergio Corbucci a cui Quentin Tarantino si sarebbe ispirato quasi cinquant’anni dopo. In questo film Django non è interpretato da Franco Nero, come nel film di Corbucci, ma da Terence Hill.

Iris

21.10 – Ocean’s Thirteen

Terzo capitolo della famosa serie con protagonisti un sacco di grandi attori fra cui Brad Pitt e George Clooney. In questo film alle altre star si aggiunge anche Al Pacino, che interpreta un avido miliardario proprietario di alberghi.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Amici come prima

Netflix