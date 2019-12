Netflix Italia: le novità di dicembre

Ogni giorno su Netflix c’è qualcosa che arriva e qualcosa che parte, e ogni mese qui sul Post facciamo una selezione delle novità più interessanti. Queste sono quelle di questo mese, con una serie molto attesa come The Witcher, la seconda stagione dell’apprezzata Magic for Humans e, dopo Natale, le seconde stagioni di You e Lost in Space. Oppure c’è un film di Michael Bay in parte ambientato in Italia, uno con Adam Driver e Scarlett Johannson che interpretano marito e moglie in crisi e uno con Anthony Hopkins e Jonathan Pryce che interpretano Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Ma visto che questo mese è dicembre, c’è da aspettarsi che per Natale arrivino altre uscite a tema, che però Netflix ancora non ha comunicato.

1 dicembre

Romanzo criminale

Il film, non la serie, sulla storia della banda della Magliana. Uscì nel 2002, diretto da Michele Placido e il Freddo, il Libanese e il Dandi erano Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria. A cercare di arrestarli è l’ispettore Scialoja, interpretato da Stefano Accorsi.

Ace Ventura – L’acchiappanimali

Del 1994, con Jim Carrey che interpreta un detective che ritrova animali smarriti o rapiti. A un certo punto gli tocca di dover ritrovare la mascotte della squadra di football americano dei Miami Dolphins. Contiene svariate occorrenze di Jim Carrey che fa facce strane.

The 100 (quinta stagione)

Serie per adolescenti che parla di un gruppo di ragazzi che tornano sulla Terra un secolo dopo una grande guerra nucleare che l’ha quasi distrutta, per scoprire se nel frattempo è tornata abitabile.

Dead Kids

Film filippino su un gruppo di ragazzi che vogliono rapire un ricco compagno di studi, e su tutti gli imprevisti che si verificano. È ispirato a una storia vera.

Natale con uno sconosciuto (prima stagione)

Serie norvegese su una ragazza che si mette a cercare un ragazzo per non presentarsi sola alla cena di Natale. È natalizia, romantica e, si vede già dal trailer, con molte ambientazioni tipicamente norvegesi.

4 dicembre

Magic for Humans (seconda stagione)

Seconda stagione di una serie documentaria che parla di scherzi, giochi di prestigio ed esperimenti sociali dell’illusionista Justin Willman. Potrebbe piacervi anche se pensate che non vi piacciano i giochi di prestigio.

5 dicembre

V-Wars (prima stagione)

«Una malattia che si diffonde rapidamente trasforma le vittime in vampiri e mette due migliori amici l’uno contro l’altro in una lotta per il futuro dell’umanità».

A Christmas Prince: The Royal Baby

Terzo film di una sdolcinata e natalizia serie che ha per protagonista la famiglia reale del fittizio stato europeo di Aldovia.

6 dicembre

The confession killer (miniserie)

Una docuserie in cinque parti su Henry Lee Lucas, un serial killer che confessò centinaia di omicidi, alcuni dei quali messi però in dubbio da giornalisti e avvocati che trovarono diverse incongruenze nei suoi resoconti.

Le amiche di mamma (quinta stagione)

Prima parte dell’ultima stagione del revival di una serie degli anni Ottanta.

Storia di un matrimonio

Un film di Noah Baumbach – regista di Frances Ha e The Meyerowitz Stories – in cui Adam Driver e Scarlett Johansson interpretano marito e moglie mentre il loro matrimonio sta per finire. È passato anche nei cinema e tanti critici ne hanno scritto buone cose.

12 dicembre

Jack Whitehall: Christmas with my Father

Una sorta di spinoff della docuserie comica e di viaggio su un comico che viaggia con il padre.

13 dicembre

6 underground

Film d’azione con Ryan Reynolds e diretto da Michael Bay, quello a cui piacciono le esplosioni.

15 dicembre

Adventure time (quarta e quinta stagione)

Una serie d’animazione che il New York Times ha scritto essere «una delle meraviglie visuali e artistiche dell’ultimo decennio».

16 dicembre

Babe – Maialino coraggioso

Un film contro i pregiudizi, perché parla di un maialino che riesce a fare il “cane” da pastore e guidare greggi di pecore. Vinse un Oscar per gli effetti speciali e George Miller – regista di tutti i Mad Max – lo scrisse e lo produsse, dirigendo in prima persona il sequel Babe va in città.

Smokin’ aces

Film d’azione del 2007 con Ryan Reynolds, Alicia Keys, Ray Liotta e Ben Affleck, di quelli che fanno anche ridere e sono un po’ grotteschi. Parla di un illusionista di Las Vegas che viene costretto a fare i nomi di alcuni criminali e viene messo in un programma protezione testimoni. La criminalità organizzata mette però una taglia sulla sua testa: un sacco di tipi cattivi provano a ucciderlo, mentre l’FBI prova a proteggerlo per salvare il caso.

Fievel sbarca in America

Film anni Ottanta con protagonista il topo Fievel Toposkovich.

Scarface

Gran film di Brian De Palma, con Al Pacino che interpreta Tony Montana. Storia notevole, frasi memorabili e, in generale, diversi momenti poi diventati famosi e citati.

18 dicembre

Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online

Una miniserie su un gruppo di persone che, via internet, hanno cercato di rintracciare e far arrestare un uomo che metteva su internet video in cui torturava gatti.

Soundtrack (prima stagione)

«Una romantica serie drammatica musicale» ambientata a Los Angeles.

20 dicembre

I due papi

Atteso film in cui Anthony Hopkins e Jonathan Pryce interpretano Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Pryce era stato l’Alto Passero in Game of Thrones e già prima di questo film molti avevano notato la somiglianza tra lui e Papa Francesco.

The Witcher (prima stagione)

Sempre a proposito di Game of Thrones, c’è chi dice che questa serie possa provare almeno un po’ a prenderne la scia. È tratta da una saga di romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, a sua volta adattata in una serie di popolari videogiochi. Ci sono maghi e streghe e il protagonista è interpretato da Henry Cavill.

24 dicembre

Lost in Space (seconda stagione)

È il rifacimento di un’omonima serie tv del 1965 e parla della famiglia Robinson (una famiglia di esploratori spaziali) che dopo un’avaria all’astronave finisce su un pianeta ignoto, in cui «i pericoli sono ovunque».

26 dicembre

Fast and Furious: Spy Racers (serie)

Una serie d’animazione con protagonista Tony Toretto, cugino di Dominic, ben noto a chi conosce la serie di Fast and Furious.

You (seconda stagione)

La serie tratta dai romanzi di Caroline Kepnes, che nella prima stagione parlava di un libraio ossessionato da una scrittrice, e di tutte le cose che fa per arrivare a lei.