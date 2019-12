Bologna-Milan in diretta TV e in streaming

Bologna-Milan è il posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da Sky. Il Milan si presenta a Bologna dopo la vittoria in trasferta a Parma che ha interrotto la serie di risultati negativi della squadra, che però si trova ancora nella cosiddetta “parte destra della classifica”, quella bassa, insomma. Il Bologna è subito dietro il Milan, con un punto in meno.

Dove vedere Bologna-Milan

Bologna-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio

Milan (4-3-3) Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Hernandez; Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu