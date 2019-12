Dove vedere Inter-Roma in TV e in streaming

Inter-Roma è la prima partita della quindicesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi oltre 65.000 spettatori. Insieme a Lazio-Juventus è infatti l’incontro più atteso di questo turno di campionato: vede affrontarsi l’Inter nuovamente prima in classifica e la Roma, quarta a pari merito con il Cagliari e in evidente fase di crescita.

Entrambe le squadre si presentano al Meazza in un periodo positivo ma con diverse assenze fra i titolari. L’Inter è forse quella messa peggio, dato che è senza Stefano Sensi, Nicolò Barella e Roberto Gagliardini a centrocampo e Alexis Sanchez in attacco. La Roma invece ha parzialmente risolto i tanti infortuni avuti nelle prime settimane di stagione, ma ha ancora diversi giocatori non ancora in forma, tra i quali il capitano Edin Dzeko, arrivato con la squadra a Milano dopo alcuni giorni di febbre alta.

Dove vedere Inter-Roma

Inter-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Martinez, Lukaku

Roma (4-2-3-1) Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko