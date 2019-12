Fotofinish

Questo fine settimana una calciatrice inglese della Juventus, Eniola Aluko, ha giocato la sua ultima partita nel campionato italiano, concludendo la sua esperienza con metà stagione di anticipo: valeva la pena fotografarla mentre esce dal campo, ma anche leggere le cose che ha detto al Guardian sul razzismo di tutti i giorni in Italia. Tra gli altri momenti sportivi della settimana da ricordare con una foto ci sono anche la conferenza stampa di Sinisa Mihajlović con i medici che lo hanno curato dalla leucemia; Lewis Hamilton che ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi e i sorteggi per gli Europei 2020. Poi la maglia storica di Fausto Coppi al Tour de France del 1952, Stephen Curry a tifare in panchina e Aaron Jones dei Green Bay Packers che fa l’angelo sulla neve al MetLife Stadium nel New Jersey.