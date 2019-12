Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi

Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, l’ultimo del Mondiale 2019. Hamilton, che aveva già vinto il Mondiale nel terzultimo Gran Premio dell’anno, è arrivato davanti all’olandese Max Verstappen e al pilota della Ferrari Charles Leclerc.

RACE CLASSIFICATION

Confirmation of Lewis Hamilton's victory, ahead of Max Verstappen and Charles Leclerc

Valtteri Bottas finished in P4 after starting from the back of the grid#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Ifg7yAiL2R

