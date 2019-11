Europei 2020, tutto sui sorteggi dei gironi

I sorteggi della fase finale degli Europei di calcio del 2020 si svolgono questa sera alle 18 al ROMEXPO di Bucarest. Stabiliranno i gironi e gli eventuali percorsi nella fase a eliminazione diretta. Ci parteciperanno venti nazionali europee, quattro in meno del numero complessivo delle partecipanti previste. Questo perché gli spareggi di qualificazione si terranno nel marzo 2020: nei sorteggi ci saranno quindi quattro spazi vuoti che andranno poi riempiti automaticamente con le vincitrici degli spareggi.

Questa sera verranno sorteggiati sei gironi composti da quattro nazionali, una per ognuna delle quattro fasce in cui sono state suddivise in base alle loro posizioni nei gironi di qualificazione. L’Italia è in prima fascia e in quanto paese ospitante sa già che finirà nel gruppo A e che giocherà le sue partite dei gironi allo Stadio Olimpico di Roma. Il fatto che le ultime due finaliste dei Mondiali siano in seconda fascia e che i campioni d’Europa in carica siano in terza non dà la garanzia di un girone facile alle nazionali in prima.

Fascia 1

🇧🇪 Belgio

🇮🇹 Italia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inghilterra

🇩🇪 Germania

🇪🇸 Spagna

🇺🇦 Ucraina

Fascia 2

🇫🇷 Francia

🇵🇱 Polonia

🇨🇭 Svizzera

🇭🇷 Croazia

🇳🇱 Olanda

🇷🇺 Russia

Fascia 3

🇵🇹 Portogallo

🇹🇷 Turchia

🇩🇰 Danimarca

🇦🇹 Austria

🇸🇪 Svezia

🇨🇿 Repubblica Ceca

Fascia 4

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Galles

🇫🇮 Finlandia

(Islanda, Bulgaria, Ungheria, Romania)

(Bosnia, Slovacchia, Irlanda, Irlanda del Nord)

(Scozia, Norvegia, Serbia, Israele)

(Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia)

Come nel caso dell’Italia, le altre nazionali ospitanti qualificate o in attesa di giocare gli spareggi conoscono già il girone in cui verranno eventualmente estratte: in questo modo giocheranno in casa almeno le ultime due partite dei gironi.

A Italia

B Russia, Danimarca

C Olanda (Romania)

D Inghilterra (Scozia)

E Spagna (Irlanda)

F Germania (Ungheria)

Le altre restrizioni del sorteggio sono state stabilite per motivi di ordine pubblico. Non sarà infatti possibile estrarre nello stesso girone Ucraina e Russia, Russia e Kosovo, Bosnia e Kosovo, Serbia e Kosovo.

La fase finale degli Europei inizierà il 12 giugno 2020 a Roma e si concluderà il 12 luglio a Londra. La novità principale riguarda la struttura del torneo, itinerante fra dodici diverse città europee, e non più ospitata da un solo paese. In questo modo la UEFA celebrerà il 60º anniversario della nascita del torneo. Le città scelte come sedi della manifestazione sono Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Dublino, Bilbao, Budapest, Glasgow, Baku, Roma, Monaco di Baviera, San Pietroburgo e Londra. Allo Stadio Olimpico di Roma si terrà la cerimonia inaugurale e la prima partita del torneo, giocata sicuramente dall’Italia contro un’avversaria stabilita dai sorteggi. La finale si giocherà invece allo stadio Wembley di Londra.

Dove vedere i sorteggi di Euro 2020

La cerimonia dei sorteggi inizierà alle 18 e in Italia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai 2 o in streaming online tramite Rai Play. Verrà trasmessa anche da Sky in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) o in streaming con Sky Go e Now Tv.