La partita tra Napoli e Bologna si gioca oggi alle 18 ed è una delle partite della 14esima giornata di Serie A, che si concluderà domani con la partita tra Cagliari e Sampdoria. Il Napoli ci arriva dopo un buon pareggio in Champions League, contro il Liverpool, ma anche dopo diverse partite senza vittoria in Serie A e in mezzo a una complicata situazione, non solo dal punto di vista calcistico. Anche Bologna, il cui allenatore Sinisa Mihajlović ha di recente fatto una conferenza stampa per aggiornare sulla sua situazione di salute, non vince da quattro partite. Il Napoli ha 20 punti e il Bologna 13.

Come vedere Napoli-Bologna in streaming e in TV

Napoli-Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli e Bologna

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio