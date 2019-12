Il Gran Premio di Abu Dhabi in TV e in streaming

Il Gran Premio di Abu Dhabi è l’ultimo del Mondiale di Formula 1 del 2019, ormai già vinto da Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes. Il Gran Premio si corre sul circuito Yas Marina e in pole position partirà proprio Hamilton, che nelle prove ha preceduto Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull. Le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, che in Brasile erano stati protagonisti di un imbarazzante incidente, partiranno dalla seconda fila.

Il Gran Premio in streaming e in TV

La partenza del Gran Premio sarà alle 14.10, ora italiana, e la corsa si potrà vedere in chiaro su TV8, che trasmetterà le stesse immagini visibili anche su Sky Sport F1. La telecronaca sarà fatta, come al solito, da Carlo Vanzini e Marc Gene e la diretta si potrà seguire anche in streaming sul sito di TV8.