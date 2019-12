Il Black Friday è stato due giorni fa ma dato che ormai più che una giornata di sconti è un periodo ben più lungo, anche oggi, domenica, e domani, il cosiddetto “Cyber Monday”, ci saranno ancora alcune offerte valide. Qui sotto trovate la lista dei principali siti di e-commerce italiani dove potete trovarle.

Amazon

Il grosso degli sconti di Amazon era disponibile venerdì, ma alcune offerte resteranno valide fino a lunedì. Qui trovate la selezione che avevamo fatto per il Black Friday: tra gli sconti ancora validi ci sono gli EarPods di Apple (cioè gli auricolari col filo) a 20 euro, la piccolissima stampante per le foto Zoemini di Canon (qui potete farvi un’idea di come stampa, usa la tecnologia Zink) a 75 euro invece di 100 e passa, una campana tibetana, caso mai ne aveste bisogno, a 23 euro e 50, e una piccola cassa portatile di Bose, per ascoltare la musica durante le passeggiate in montagna e i giri in bicicletta, a 70 euro invece di 90. Oggi poi sono stati aggiunti nuovi sconti, come quelli sulle belle pattumiere (non è che a causa di ciò che contengono non possano essere belle) di Brabantia, su alcuni modelli di scarpe Timberland come queste, su pacchi di tutine per neonati, e su un gioco di Geomag.

eBay

Molti dei prodotti in sconto su eBay in questo periodo, tra cui il videogioco per PS4 Death Stranding, sono andati esauriti. Tra quello che resta ci sono gli AirPods di Apple (quelli senza fili): a 140 euro quelli con la custodia ricaricante non wireless, a 199 euro quelli con la custodia ricaricante wireless. Restano comunque costosi, ma qualcosa si risparmia. È ancora valido anche lo sconto su Google Home Mini, il più piccolo dei dispositivi da assistente per la casa di Google: costa 20 euro.

ePrice

La Black Marathon di ePrice va avanti fino a lunedì. Sul sito trovate diverse offerte su prodotti di vario tipo: in particolare ci sono sconti interessanti su alcuni modelli di aspirapolveri, lavatrici, frigoriferi e macchinette del caffè. Chi fa acquisti scontati su ePrice in questi giorni inoltre può accumulare degli sconti da utilizzare dopo Natale: per esempio chi acquista un prodotto con uno sconto di 30 euro, riceve un buono sconto pari a 30 euro da spendere tra il 27 e il 31 gennaio.

Altri e-commerce di elettrodomestici

Anche Euronics fa promozioni fino a lunedì: le trovate tutte a questa pagina. Sul sito di Unieuro ci sono sostanziosi sconti su prodotti di elettronica ed elettrodomestici, sempre fino a lunedì. Le offerte di MediaWorld invece le trovate a questa pagina. GameStop, un sito che vende console e videogiochi, fa sconti fino al 70 per cento.

Abbigliamento e cosmetici

Gli sconti del Black Friday vanno avanti fino a lunedì su Asos (li trovate tutti qui) e fino a domenica nei negozi online di Intimissimi e Tezenis. Sul sito di Decathlon ci sono offerte a tempo su abbigliamento tecnico e attrezzatura sportiva: potete monitorare le promozioni a questa pagina. Anche K-Way, il marchio che ha dato il nome agli impermeabili leggeri che si piegano e diventano marsupi, ma che produce anche altri capi d’abbigliamento sportivo, fa ancora sconti del 20 per cento su alcuni prodotti; fate attenzione perché per vedere il valore dei prodotti scontati bisogna aspettare di metterli nel “carrello”.

Per quanto riguarda le profumerie, la maggior parte degli sconti è finita con il Black Friday: Sephora offre sconti fino al 40 per cento, ma solo nella giornata di lunedì. Il sito di Kiehl’s propone ancora il 20 per cento di sconto su tutti i suoi prodotti (e il 25 per cento per chi spende almeno 99 euro) e quello di Urban Decay offre il 25 per cento di sconto su quasi tutto (compresa una palette di ombretti della famosa serie “Naked”), con la spedizione gratuita.

E tutto il resto

Ancora per oggi sono validi gli sconti del 20, 30 e 50 per cento per il Black Friday sui sex toy di Lelo, azienda svedese che negli ultimi anni ha un po’ cambiato il mercato dei sex toy grazie al design: per esempio c’è uno sconto del 20 per cento su Sona 2, la versione aggiornata del loro vibratore sonico più famoso, e Alia, il massaggiatore da borsetta, è scontato del 50 per cento. Qui trovate tutti i loro prodotti più apprezzati con i relativi sconti.

Anche sui treni di Italo ci sono sconti del Black Friday: c’è il 40 per cento inserendo il codice BLACK per i treni dal 10 dicembre al 31 marzo. Le prenotazioni con questa offerta si possono fare fino alle 12 di lunedì.

