Cosa c’è stasera in TV

Stasera su Rai Uno c’è una puntata di un programma dedicato a Lucio Battisti, dopo quelli dedicati a Dalla e De André. Canale 5 risponde invece con un’altra puntata di Tu si que vales. Oppure su Rai 3 c’è Corrado Augias che parla di Vienna e su La7 un buon film in cui Helen Mirren interpreta la Regina Elisabetta II.

Rai 1

21.25 – Una storia da cantare – Lucio Battisti

Speciale condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Dopo le puntate dedicate a Fabrizio De André e Lucio Dalla, stasera tocca a Lucio Battisti.



Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

Un episodio della sedicesima stagione della serie che sembra non finire mai.

Rai 3

21.45 – Città segrete – Vienna

Programma condotto da Corrado Augias e dedicato, oggi, alla storia di Vienna.

Rete 4

21.27 – Benedetta – Miracolo a Lourdes

Film religioso del 2011, che ruota attorno al personaggio di Bernadette Soubirou e la sua visione della Madonna. Mediaset scrive: «Il film mette l’accento sul discredito e le difficoltà che la ragazza ha dovuto subire, venendo tacciata a volte di frode e a volte di squilibrio. Un pò alla volta le autorità ecclesiastiche e politiche abbracciano la sua causa, portando Lourdes a diventare quello che è oggi».

Canale 5

21.20 – Tu si que vales

Settima puntata della quinta edizione del talent show in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari giudicano le esibizioni di aspiranti artisti in qualsiasi disciplina.

Ci siamooo! Questa sera vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5 per la settima puntata di #TuSiQueVales, pronti a vivere mille emozioni? pic.twitter.com/MEvGf0zwrw — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 30, 2019

Italia 1

21.20 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Per una volta citiamo Wikipedia, che definisce il film «prequel\spin-off\sequel del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore» e aggiunge:

Il film è spin-off in quanto racconta le vicende del Cacciatore, prequel perché gli eventi della prima parte del film avvengono prima di Biancaneve e il cacciatore e sequel perché la seconda parte avviene poco dopo gli eventi del primo film.

La7

21.15 – The Queen – La regina

Film del 2006 diretto da Stephen Frears in cui Helen Mirren interpreta Regina Elisabetta II. Per questo ruolo, nel 2007 Mirren vinse l’Oscar per la miglior attrice protagonista.

TV8

21.30 – A Christmas Melody

Un film di Natale del 2015, diretto e interpretato da Mariah Carey, una che ha sbancato il Natale.

Rai Movie

21.10 – Sol Levante

Film del 1993 tratto da un omonimo romanzo di Michael Crichton, che racconta del misterioso omicidio di una ragazza avvenuto in un grattacielo di una multinazionale giapponese a Los Angeles. A indagare sono i tenenti Webster Smith, Tom Graham e il capitano John Connor, interpretati da Wesley Snipes, Hervey Keitel e Sean Connery.

Sky

21.15, Sky Cinema Uno: La verità, vi spiego, sull’amore

