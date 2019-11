Fiorentina-Lecce in TV e in streaming

Fiorentina-Lecce è l’anticipo serale della quattordicesima giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Nell’ultima giornata di campionato, la Fiorentina è stata battuta e superata in classifica dal Verona. Ora è decima e nell’ambiente iniziano a intensificarsi le critiche nei confronti dell’allenatore Vincenzo Montella. Servirà quindi una vittoria stasera contro il Lecce quartultimo in classifica, squadra che continua a fare punti ma che non vince da oltre due mesi.

Dove vedere Fiorentina-Lecce

Fiorentina-Lecce verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery, Vlahovic

Lecce (4-3-1-2) Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Babacar, Farias

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.