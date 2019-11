Brescia-Atalanta in diretta TV e in streaming

Brescia-Atalanta è la prima partita della quattordicesima giornata di Serie A. Si gioca oggi pomeriggio alle 15 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia e sarà trasmessa da Sky. Le due squadre lombarde non si affrontano in uno dei derby calcistici più sentiti del Nord Italia da tredici anni. Il Brescia si presenta da ultimo in classifica mentre l’Atalanta da sesta. Nonostante la distanza in classifica, entrambe non vincono in campionato da molto: l’Atalanta dal 27 ottobre, il Brescia dal 21 settembre.

Dove vedere Brescia-Atalanta

Brescia-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Davide Polizzi e Luca Pellegrini. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Brescia-Atalanta

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Djimsiti, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel